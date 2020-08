Aborto con la pillola senza ricovero e fino alla nona settimana. Aggiornate le linee guida (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza illustre le nuove linee guida sull’Aborto farmacologico, che potrà essere effettuato senza ricovero. Le nuove linee guida sull’Aborto farmacologico. In Italia cambiano le regole dell’Aborto con metodo farmacologico, che potrà essere effettuato in day hospital, quindi senza ricovero in ospedale, e fino alla nona settimana di gravidanza. Roma 09/09/2019 – Camera dei Deputati voto di fiducia al nuovo Governo / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Roberto SperanzaNuove linee guida ... Leggi su newsmondo

