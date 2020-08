Tridico, il presidente Inps: «I deputati col bonus un caso montato per il referendum? Querelo chi lo dice» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il presidente dell’Inps sui deputati che hanno chiesto il bonus e la consultazione per il taglio dei parlamentari: «Chi spara accuse nel vuoto deve dimostrarle». Ma il rapporto con i M5S si era raffreddato dopo i ritardi sulla cassa integrazione Leggi su corriere

«Che cosa? Un caso montato di proposito, un modo per lanciare il referendum sul taglio dei parlamentari? Non solo non è vero. Ma chi lo dice, chi lo scrive, ne dovrà rispondere in tribunale. Ne va del ...Roma, 11 agosto 2020 - Va avanti il pressing di Governo e partiti, ma l'Inps non darà i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus di 600 euro riservato alle partite Iva in difficoltà dopo il co ...