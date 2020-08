Todibo: «Sono positivo al Covid ma sto bene. Grazie a tutti per il supporto» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Jean-Clair Todibo ha annunciato sui suoi canali social di essere positivo al Coronavirus: il messaggio del difensore È Jean-Clair Todibo il giocatore del Barcellona positivo al Covid-19. A darne l’annuncio ci ha pensato lo stesso difensore su Twitter. «Ciao a tutti, vi informo che Sono risultato positivo al Covid-19, Sono asintomatico e mi sento bene. Sono a casa seguendo il protocollo sanitario adeguato. Voglio davvero tornare ad allenarmi, ma ora è il momento di restare a casa finché il virus non passa. Grazie a tutti per il supporto e l’incoraggiamento a tutte le persone che lo stanno vivendo da ... Leggi su calcionews24

