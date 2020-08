“Sei brutta, devi dimagrire”. Madre a figlia 15enne: “Massimo 47 kg”. Il caso choc (Di mercoledì 12 agosto 2020) Avrebbe costretto la figlia ad una dieta rigidissima per evitare di superare i 47 chili di peso. Con questa grave accusa la Madre di una ragazza di 15 anni si presenterà in tribunale ad ottobre per rispondere di maltrattamenti. Sarà un’udienza preliminare che vedrà un duro scontro tra l’adolescente, che ha confermato le accuse, e la zia, medico che sostiene la tesi del maltrattamento, da un lato, e dall’altro la 50enne ed il marito, genitori della ragazza che negano tutto. A denunciare i fatti è stata la zia e, nel corso di un incidente probatorio, la 15enne ha confermato di essere stata costretta dalla Madre a rispettare un regime alimentare tale da non aumentare il proprio peso oltre i 47 chilogrammi. A formulare l’accusa è stato quindi il pm Massimo Astori il ... Leggi su caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : 'Sei grassa e brutta', mamma sotto accusa per maltrattamenti. Obbligava la figlia, all'epoca quindicenne, a continu… - Paolo52663097 : Ma cresci per l'amor di dio che non c'è..... Giochi da bambini....sei la brutta copia di me ....diverti se ti fa, s… - abiwiIIiams : RT @sebvspam: @abiwiIIiams qui ci sei te disperata perché hai capito di essere brutta - Puglio11 : @BiagioSdC Te ne dimentichi qualcun altra, ma fa niente. Facciamo che hai ragione tu, così sei contento. La Roma è… - EugenioBerto70 : 'Sei grassa e brutta', mamma sotto accusa per maltrattamenti -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei brutta Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera