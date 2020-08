Seconda ondata, che succede in autunno? I 4 possibili scenari sul tavolo del Governo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre la pandemia continua a marciare a passo svelto nel mondo, nel nostro Paese la situazione sembra sotto controllo con l’altalena dei contagi che fa registrare numeri piuttosto contenuti anche se siamo lontani dall’attesa soglia di “contagi zero”, come si sperava. Al momento però nessuno può sapere con certezza cosa succederà nei mesi autunnali, calcolando che a settembre, ossia tra poco meno di un mese, riprenderanno gran parte delle attività lavorative oltre che quelle scolastiche, con la campanella che suonerà il 14 settembre. Inutile nasconderlo: il rischio di una Seconda ondata – ipotesi che nessuno si augura ovviamente – c’è. Per questo occorre farsi trovare preparati perchè un secondo lockdown sarebbe un vero e proprio disastro per una ... Leggi su quifinanza

CarloCalenda : La seconda ondata - LaStampa : Coronavirus: la Grecia entrata formalmente nella seconda ondata - RaiNews : 'La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora.Questo virus non è… - Aisha36870071 : RT @Keynesblog: Siamo praticamente l'unico paese europeo che non sta vivendo una seconda ondata di contagi (anche se potrebbe arrivare vist… - Dionisio_lysios : RT @Bluefidel47: Lo capite o no che la Bigpharma vuole i vaccini? E si potranno obbligare solo quando la gente sarà sufficientemente indott… -