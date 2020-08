Riscatto Mandragora, la Juve ha deciso di trattenerlo in bianconero (Di mercoledì 12 agosto 2020) . Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la trattativa La Juventus ha deciso: il Riscatto del cartellino di Rolando Mandragora avverrà entro i prossimi giorni. A confermarlo è TuttoMercatoWeb.com, che evidenzia la volontà dei bianconeri. Paratici ha tutte le intenzioni di riportare il centrocampista a Torino, idea che prima dell’infortunio sembrava cosa scontata. Attualmente il recupero del giocatore sta procedendo nel migliore dei modi e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’ufficialità dei bianconeri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Mandragora Juve: deciso il futuro del centrocampista dell'Udinese - - Schetweet : Vi ricordo che la notizia del riscatto di Mandragora arriva da un emittente che usa il fattore figa per fare ascolti. - XXXnewssSoccer : @ice24man Siamo obbligati a riscattarlo quest'anno, il problema è che si è rotto il crociato, si è pensato di imbas… - JuveLiveit : Mandragora alla Juventus, calciomercato: fissata la data limite per il riscatto - SPalermo91 : RT @marcoconterio: ?? La #Juventus ha tempo fino al 31 agosto per il riscatto di Mandragora, altrimenti resterà all'#Udinese. @TuttoMercatoW… -

La Juventus ha deciso: il riscatto del cartellino di Rolando Mandragora avverrà entro i prossimi giorni. A confermarlo è TuttoMercatoWeb.com, che evidenzia la volontà dei bianconeri. Paratici ha tutte ...

"Circolano da qualche ora indiscrezioni che vorrebbero la Juve su De Paul. All'Udinese però non è arrivata alcuna richiesta, nessun contatto ufficiale. Mandragora sarà riscattato dai Campioni d'Italia ...

