Recensione Spitlings PS4: un gioco a tutto sputo! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Spitlings era una delle esclusive temporali del servizio di Google Stadia, arrivata recentemente sulle altre console di questa generazione (PS4, Switch e Xbox One), scopriamo con questa nostra Recensione se vale la pena acquistarlo L’uscita di Google Stadia avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del gaming, scuotendolo fin dalle sue fondamenta. La storia ci ha mostrato che non è ancora il momento per servizi simili, specialmente quando hanno disilluso anche le promesse iniziali. Manchevole sotto moltissimi punti di vista, lo streaming videoludico di Google è affondato ancor prima di nascere, con utenti che avevano prenotato l’edizione più costosa e che hanno poi disdetto l’abbonamento al termine dei tre mesi garantiti dal pre-order. Un vero peccato, ma è stato comunque un ambizioso tentativo di fare un ... Leggi su tuttotek

