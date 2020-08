Quota 100 sempre più flop (Di mercoledì 12 agosto 2020) Matteo Salvini aveva già messo le mani avanti: «Quota 100, la richiesta dell’Europa è tornare alla Fornero». Tralasciando il particolare che la stessa legge per Quota 100 scritta da Salvini e M5s prevede la scadenza a fine 2021 e che dopo tornerà quasi tutta intera la legge Fornero con il super scalone a 76 anni senza che la commissione faccia niente, ieri sono arrivati gli ultimi dati di adesione all’uscita con 62 anni di età e 38 di contributi: a … Continua L'articolo Quota 100 sempre più flop proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

massimogara : @ilgiornale Ovvio. Effetto bolla della Fornero che si sgonfia. Adesso i numeri sono i calo. Abbiamo sempre detto ch… - HuffPostItalia : Pensioni, fuga da quota 100 - HuffPostItalia : Roberto Pizzuti: 'La crisi da Covid affossa Quota 100' - QualeFuturo : RT @massimogara: @ilgiornale Ovvio. Effetto bolla della Fornero che si sgonfia. Adesso i numeri sono i calo. Abbiamo sempre detto che le st… - 2piedi : RT @massimogara: @ilgiornale Ovvio. Effetto bolla della Fornero che si sgonfia. Adesso i numeri sono i calo. Abbiamo sempre detto che le st… -

Ultime Notizie dalla rete : Quota 100

Prosegue l’iter per l’approvazione del Trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici – quindi anche docenti, Ata e presidi – da assegnare subito dopo la fine della loro carriera lavorativa, attr ...Gli italiani non vogliono andare più in pensione? A dare una risposta è il report del Il Sole 24 Ore. Nel mese di giugno i pensionamenti "tradizionali" (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi ...