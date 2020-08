Quella battutaccia di William a Meghan che accelerò l'addio di Harry (Di mercoledì 12 agosto 2020) La versione di Harry e Meghan sull'addio alla Corona inglese. E' Quella contenuta nel libro appena uscito "Libertà", scritto dai reporter americani Omid Scobie e Carolyn Durand, che in un'intervista a "La Repubblica" anticipano alcuni succosissimi contenuti del volume. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto complicatissimo della giovane coppia con il fratelli di Herry, William, e la moglie Kate. Fu proprio una battutaccia di William, secondo Scobie e Durand, a far cominciare subito il rapporto con il piede sbagliato. Quando conobbe Meghan, infatti, il futuro Re esordì con un infelicissimo "Sei tu Quella che ha tolto il sorriso a mio fratello!". Da allora la situazione non potè che precipitare, ... Leggi su iltempo

redfflag : @effyblackheart si era una battutaccia ma vedendo quella scritta è la prima cosa che mi è venuta in mente ???? - Harley150912 : @Alessandra__bb @pepper4961 Una parentesi sul tipo dei 49 milioni e su quella battutaccia : 'quando la volpe non arriva all'uva....' -

Ultime Notizie dalla rete : Quella battutaccia Condò: “Conte, quella del secondo posto è una battutaccia. Mi fa paura Atalanta-Inter perché…” fcinter1908 L'accusa a Conte: 'Quella sulla Juve una battutaccia'

Si è conclusa 2-0 la sfida tra Napoli e Sassuolo. Con questa vittoria la squadra di Gattuso sale a 59 punti e vola a -2 dal quinto posto occupato dalla Roma, impegnata domani con la Fiorentina. (Milan ...

Condò: “Conte, quella del secondo posto è una battutaccia. Mi fa paura Atalanta-Inter perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così delle ultime vicende in casa Inter:. “Quella di Conte sul secondo posto è una battutaccia, dopo il nono scudetto consecutivo della Ju ...

Si è conclusa 2-0 la sfida tra Napoli e Sassuolo. Con questa vittoria la squadra di Gattuso sale a 59 punti e vola a -2 dal quinto posto occupato dalla Roma, impegnata domani con la Fiorentina. (Milan ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così delle ultime vicende in casa Inter:. “Quella di Conte sul secondo posto è una battutaccia, dopo il nono scudetto consecutivo della Ju ...