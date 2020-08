Paris Saint Germain, in caso di esonero di Tuchel in pole position c’è Allegri (Di mercoledì 12 agosto 2020) Se il Paris Saint Germain dovesse esonerare Thomas Tuchel, in pole position per raccoglierne l’eredità ci sarebbe Allegri Questa sera contro l’Atalanta il Paris Saint Germain e Thomas Tuchel si giocano molto. Un’ennesima eliminazione prematura dalla Champions League non sarebbe ammessa e a pagarne le conseguenze sarebbe sicuramente il tecnico dei parigini. Secondo Sky Sport se si dovesse verificare questa eventualità, il sostituto di Tuchel sarebbe Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juve è anche il candidato numero uno a sostituire Conte sulla panchina dell’Inter in caso di divorzio a fine ... Leggi su calcionews24

