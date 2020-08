Nuova ordinanza di De Luca: obbligo di test o tamponi per chi torna da vacanze all’estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nuovo giro di vite della Regione Campania per frenare i contagi. Il governatore De Luca ha emanato una Nuova ordinanza che prevede l’obbligo di sottoporsi a test sierologici e/o tamponi per tutti i cittadini campani che rientrino da vacanze all’estero, anche per quelli che fanno scalo in altri aeroporti o stazioni in Italia. Una misura resa necessaria per i contagi dovuti a giovani di ritorno da Grecia, Malta e Spagna. Chi rientra dall’estero dovrà recarsi all’Asl di appartenenza per sottoporsi a tampone o esame sierologico. Sarà l’Asl a decidere quale misura adottare. Intanto, ci si organizza per il weekend di Ferragosto, scrive il Corriere del Mezzogiorno. “Spiagge presidiate, divieto di festeggiamenti allargati, ... Leggi su ilnapolista

