Nuoto, Assoluti Settecolli 2020: i risultati della prima sessione della seconda giornata (Di mercoledì 12 agosto 2020) Terminata la prima sessione di batterie della seconda giornata del 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valevole come Campionato Italiano Assoluto 2020. Come accaduto ieri, le sessioni mattutine vedono tanti giovani protagonisti, capaci di stampare tempi molto interessanti. Programma che si è aperto con i 100 metri farfalla femminili, specialità in cui ha prevalso Roberta Piano Del Balzo con 1.01.04. Dietro di lei Viola Scotto Di Carlo (1.01.16) e Anita Gastaldi (1.01.73). A seguire, nei 100 dorso femminili è stata Giulia Ramatelli, classe 2000, ad ottenere il miglior tempo con 1.03.39. Alle sue spalle Veronica Montanari, 1.03.60, e Martina Rossi (1.03.71). Decisamente combattuta anche la batteria dei 400 misti donne con ... Leggi su sportface

ItalianNavy : Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto sincronizzato. Congratulazioni al Sc 3^ Linda Cerruti e al Sc 2^ cl Be… - sportface2016 : Assoluti #Settecolli: i risultati della prima sessione della seconda giornata - #nuoto - DarkForce78 : RT @ItalianNavy: Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto sincronizzato. Congratulazioni al Sc 3^ Linda Cerruti e al Sc 2^ cl Beatrice… - MariaLu91149151 : RT @ItalianNavy: Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto sincronizzato. Congratulazioni al Sc 3^ Linda Cerruti e al Sc 2^ cl Beatrice… - corsia4it : #nuoto 57° SetteColli | Assoluti 2020 ???? day 1: Detti quasi record, bene Martinenghi, Caramignoli e Di Pietro -… -