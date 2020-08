«Non potremo mai sapere se Viviana Parisi sia stata strangolata» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come già ipotizzato lo scorso 8 agosto, data del ritrovamento del corpo nei boschi di Caronia, l’autopsia Viviana Parisi potrebbe non dare grandi indicazioni sulle cause della morte della dj 43enne. Ovviamente occorrerà aspettare i canonici 90 giorni per l’ufficializzazione delle evidenze emerse dall’esame autoptico, ma uno degli esperti che ha analizzato il corpo della donna ed effettuato un sopralluogo nel luogo del ritrovamento, ha svelato alcuni dettagli. LEGGI ANCHE > Il padre di Viviana Parisi: «Penso a un gesto estremo dopo l’incidente» VIDEO Stefano Vanin, noto entomologo forense che ha preso parte agli esami anche di altri fatti di cronaca nera in Italia, ha raccontato a Il Corriere della Sera alcuni dettagli. Sono poche le certezze che si hanno, al ... Leggi su giornalettismo

LFacciato : @stefano1590 @virginiaraggi @matteosalvinimi Prende fuoco un sito di smaltimento e non ne prevedi uno di scorta nel… - hidamaaa : @saraisadisaster E per allora sarai invitata nel nostro regno senza sedie dove ti verrà offerto un succo di frutta… - terenim : @vitalbaa Tutti concordi a deprecare i furbetti delle PIVA. Ma,mi domando, questo comportamento sarebbe proprio cos… - riggio_carla : @gladiatoremassi @virginiaraggi Meloni e Salvini non ci pensano proprio a candidarsi da sindaci! Appena potremo vot… - zeroyungi : @baekzsmile NO SERIAMENTE NON CI CREDO CHE POTREMO ASCOLTARE LA SUA MUSICA -

Ultime Notizie dalla rete : Non potremo Ternana, Leone: "Non potremo rinnovare i contratti di Diakitè e Marcone" (VIDEO) Calcio Fere Multe autovelox: 10 cose da sapere

Anzitutto, va fatta una distinzione: multa autovelox con contestazione immediata (il guidatore viene fermato); o con contestazione differita (la sanzione arriva a casa del proprietario della vettura).

Coronavirus, il piano del ministero contro l'eventuale aumento di casi in autunno

Quattro scenari e una check list per affrontare l’eventuale aumento di casi in autunno in sicurezza. Il ministero della Salute e l’Iss hanno messo a punto un piano, pubblicato sul sito della Federazio ...

Anzitutto, va fatta una distinzione: multa autovelox con contestazione immediata (il guidatore viene fermato); o con contestazione differita (la sanzione arriva a casa del proprietario della vettura).Quattro scenari e una check list per affrontare l’eventuale aumento di casi in autunno in sicurezza. Il ministero della Salute e l’Iss hanno messo a punto un piano, pubblicato sul sito della Federazio ...