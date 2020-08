Nasce Biesse Innovation Lab alla presenza dell’ambasciatore Benedetti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Presente l’ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, a Pesaro è nato Biesse Innovation Lab, un progetto nell’ambito dell’innovazione a firma AdlerInlight (osservatorio nato per unire industria e innovazione in Italia creando un asse con Israele) e Biesse Group, gruppo del Pesarese, che unisce i due Paesi. Il progetto è stato siglato in presenza di Agmon Porat, della LetLab di HamLet Israele; dell’ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti; di Jonathan Hadar, Head of the Israel Economic Mission in Italy; di Roberta Anati, amministratore delegato di AdlerInlight Technology Observatorym; di Roberto Selci, di Biesse Group italiana. Il Biesse Innovation Lab prende il nome da ... Leggi su ildenaro

