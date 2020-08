Le vite spezzate nello schianto: chi erano le 5 giovani vittime (Di mercoledì 12 agosto 2020) Valentina Dardari erano andati a vedere le stelle in uno dei posti più panoramici della zona. Il loro fuoristrada è precipitato in un burrone La tragedia della scorsa notte avvenuta in alta Valle Grana ha spezzato le vite di 5 ragazzi della provincia di Cuneo. Marco Appendino, il più grande, aveva 24 anni. Era lui a guidare il fuoristrada precipitato nel burrone. Era appassionato di Jeep e lo si capisce dalle foto presenti sul suo profilo Instagram. In una è seduto sul cofano del suo Land Rover Defender, sorridente. Per Marco stanno arrivando in queste ore molti messaggi di addio e cordoglio da parte di amici rimasti increduli alla notizia della sua morte. Anche Nicolò, 17 anni, e suo fratello Elia, 14 anni, sono deceduti nel tragico incidente. Il loro papà, Luca Martini, è uno storico margaro, ... Leggi su ilgiornale

La tragedia della scorsa notte avvenuta in alta Valle Grana ha spezzato le vite di 5 ragazzi della provincia di Cuneo. Marco Appendino, il più grande, aveva 24 anni. Era lui a guidare il fuoristrada p ...

Incidente nel Cuneese: morti i fratelli Elia e Nicolò Martini

Un dramma senza fine, un dolore smisurato che spezza la quiete e la serenità familiare, la gioia e la protezione di una casa: sono cinque le giovani vittime dell’incidente avvenuto a Castelmagno, dove ...

