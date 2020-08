Le console next-gen potrebbero integrare nativamente Google Assistant (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un leak apparso sulla pagina del programma di accesso anticipato per sviluppatori suggerisce che Google Assistant potrebbe controllare le console next-gen. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : console next

Sembra che i leak di Xbox continuino a non finire, e questa volta potrebbe essere finita in mezzo la data di uscita di Xbox Series X. Come riportato dal giornalista di The Verge Tom Warren, le scatole ...A seguito dell'inaspettato rinvio di Halo Infinite al 2021 i vertici di Microsoft hanno tenuto a sottolineare che il cambio di piani di 343 Industries non inciderà sul lancio della nuova Xbox Series X ...