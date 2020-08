Lamorgese ha deciso: parità di trattamento tra clandestini e rifugiati veri (Di mercoledì 12 agosto 2020) In sostanza, clandestini che scelgono l’Italia per una vita migliore oppure perchè scappano da una guerra, non hanno differenze per il governo. La sostanza: non importa quale sia il motivo per cui i clandestini sbarcano in Italia: saranno trattati tutti allo stesso modo. Per semplificare. Lamorgese vuole cambiare i decreti sicurezza di Salvini e corre contro il tempo prima che qualcuno possa cambiare idea. In arrivo sul tavolo del governo tutte le modifiche apportate ai decreti sicurezza in favore dei migranti. Luciana Lamorgese ha fretta di far approvare tutto prima di Ferragosto come da lei stessa dichiarato. Spalancare le porte ai migranti e concedere parità di trattamento sia a clandestini che a coloro che hanno il diritto ... Leggi su chenews

NicolaPorro : Il #Parlamento ha deciso: a processo dovrà andare #Salvini. Ma chi si è macchiato di favoreggiamento dell'… - ADTacito : RT @GiancarloDeRisi: Quando 4 ministri hanno firmato la chiusura dei porti,Zingaretti ha avuto paura delle minacce di Orfini e Casarini. Co… - paolaokaasan : RT @GiancarloDeRisi: Quando 4 ministri hanno firmato la chiusura dei porti,Zingaretti ha avuto paura delle minacce di Orfini e Casarini. Co… - AlessandraPiol2 : RT @GiancarloDeRisi: Quando 4 ministri hanno firmato la chiusura dei porti,Zingaretti ha avuto paura delle minacce di Orfini e Casarini. Co… - IlCastiga : RT @GiancarloDeRisi: Quando 4 ministri hanno firmato la chiusura dei porti,Zingaretti ha avuto paura delle minacce di Orfini e Casarini. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese deciso Lamorgese ha deciso: parità di trattamento tra clandestini e rifugiati... CheNews.it Il piano del governo per frenare i contagi: obbligo mascherine all’aperto ed esercito negli ospedali

Il piano del governo per frenare contagi: obbligo mascherine all'aperto ed esercito negli ospedali Il governo sta valutando la possibilità di introdurre nuove misure più restrittive per frenare i cont ...

Migranti, Lamorgese: con il nuovo decreto cambia sistema accoglienza

Il tema immigrazione non va in vacanza nemmeno a Ferragosto. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato che il nuovo decreto immigrazione, che andrà a sostituire il decreto Sicurezza d ...

Il piano del governo per frenare contagi: obbligo mascherine all'aperto ed esercito negli ospedali Il governo sta valutando la possibilità di introdurre nuove misure più restrittive per frenare i cont ...Il tema immigrazione non va in vacanza nemmeno a Ferragosto. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato che il nuovo decreto immigrazione, che andrà a sostituire il decreto Sicurezza d ...