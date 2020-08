La Germania rischia di dare il via alla seconda ondata (Di mercoledì 12 agosto 2020) La risalita dei contagi in Europa interessa anche la nazione governata da Angela Merkel. La Germania sta assistendo ad un aumento esponenziale che non sembra conoscere battute d’arresto. La situazione non può non preoccupare le autorità politiche ed istituzionali. Il Covid-19. nel corso di questa estate, non ha mai smesso di far parlare di sé, … InsideOver. Leggi su it.insideover

Anto_Eith : @LucaGianni11 @IoVotoNO6 @ElioLannutti @Mov5Stelle La democrazia mi pare sia garantita sia in Inghilterra che in Ge… - La7tv : #lariachetira Benedetto #DellaVedova (+Europa): 'Abbiamo un grande problema di competitività e produttività: le azi… - _BobRoger15_ : Più che l'Europa direi la Germania che rischia anche sanzioni. - Astrogigi1 : RT @Perla_Madonnaaa: @UltimeOre @Marzia_M La Germania nel 2018 ha accolto 139.000 immigrati, contro i 47.885 dell'Italia. Non vi fate prend… - Perla_Madonnaaa : @UltimeOre @Marzia_M La Germania nel 2018 ha accolto 139.000 immigrati, contro i 47.885 dell'Italia. Non vi fate pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania rischia Eurozona, il ruolo della Germania è a un bivio: il rischio è veder franare la moneta unica Il Fatto Quotidiano Coronavirus nel mondo, più di 5 milioni di contagi negli Stati Uniti. Il premier francese: "Rischio elevato di ripresa della pandemia"

Più di 20 milioni di casi di Covid-19 sono stati ufficialmente identificati in tutto il mondo. La pandemia ha ucciso almeno 736.828 persone dalla fine di dicembre. Gli Stati Uniti sono il paese più co ...

Putin: «Abbiamo il vaccino contro il coronavirus, mia figlia lo ha testato»

L’annuncio del presidente della Russia. Il ministero della Salute: «Distribuzione a medici, infermieri e insegnanti da settembre, a tutti dal 1 gennaio». L’Oms: «Servirà una rigorosa verifica». Al mom ...

Più di 20 milioni di casi di Covid-19 sono stati ufficialmente identificati in tutto il mondo. La pandemia ha ucciso almeno 736.828 persone dalla fine di dicembre. Gli Stati Uniti sono il paese più co ...L’annuncio del presidente della Russia. Il ministero della Salute: «Distribuzione a medici, infermieri e insegnanti da settembre, a tutti dal 1 gennaio». L’Oms: «Servirà una rigorosa verifica». Al mom ...