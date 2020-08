Il M5s romano è in subbuglio: anche Enrico Stefano boccia la ricandidatura della Raggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Daje Virgì, ma mica tanto. Doveva essere la ricandidatura benedetta da tutti, col coro unanime del M5s a sostenere la Raggi nella sua titanica impresa di guadagnarsi la riconferma al Campidoglio. Doveva essere l'apoteosi della sindaca che non si piega alle logiche della Suburra. Doveva. E invece, do Leggi su ilfoglio

