Covid 19 in Campania, De Luca: “Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come anticipato nelle ultime dichiarazioni il presidente Vincenzo De Luca ha firmato un nuova ordinanza che contiene misure restrittive per coloro che rientrano in Campania dall’estero. SCARICA IL PDF ordinanza n.68 Vincenzo De Luca aveva più volte lanciato appelli per prevenire focolai Covid-19 e scongiurare una nuova ondata di contagi. Oggi ha firmato una nuova … Leggi su 2anews

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - fattoquotidiano : “Criticità nelle procedure” per i tre ospedali dedicati (due mai aperti): il caso investe il cerchio magico di De L… - salernonotizie : I Covid Center in Campania verso il “ripopolamento”: screditati troppo presto - gabrieppe5stars : RT @val_ciarambino: Sui furbetti del bonus Covid in Campania la politica tace. Non una parola da De Luca, da Caldoro, dagli assessori e dai… -