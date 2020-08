Coronavirus, allarme contagi tra i migranti. Arriva l'esercito negli hotspot in tilt (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pozzallo, altri 73 stranieri positivi nel centro di accoglienza. In Calabria una seconda nave-quarantena. Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Coronavirus, allarme di Ricciardi: “Camminiamo su lama di rasoio, rischio seconda ondata” - fanpage : Pare che nel locale ci fossero almeno un migliaio di persone. È scattato l’allarme per il tracciamento dei contatti… - Agenzia_Ansa : Calano i contagi per #coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze #ANSA - ptvonline2001 : E' allarme #Ferragosto tra feste in spiaggia ed eventi organizzati sul litorale come la Notte Bianca a #Nettuno. Pe… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #LBASerieA Virtus Bologna, allarme Covid: un “membro del team” debolmente positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, è allarme giovani: ipotesi test a chi torna da Spagna e Grecia Il Messaggero Norman Chad, poker Wsop commentator, è positivo al Covid-19

il popolare commentatore di poker e delle Wsop, Norman Chad, ha contratto il Covid-19 e sta risco trando alcuni sintomi della malattia. Norman Chad è positivo al coronavirus. Il popolare commentatore ...

Coronavirus, verso una nuova stretta: controlli per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia

08:21Coronavirus, verso una nuova stretta: controlli per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia 08:10Corruzione a Bellolampo, si indaga sui presupposti del ricorso ai privati 08:06Giallo sulla morte di ...

il popolare commentatore di poker e delle Wsop, Norman Chad, ha contratto il Covid-19 e sta risco trando alcuni sintomi della malattia. Norman Chad è positivo al coronavirus. Il popolare commentatore ...08:21Coronavirus, verso una nuova stretta: controlli per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia 08:10Corruzione a Bellolampo, si indaga sui presupposti del ricorso ai privati 08:06Giallo sulla morte di ...