Collo e décolleté: come mantenerli giovani a lungo! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mantenere la zona del Collo e del décolleté liscia e levigata non è semplice per le donne. Questo perché la pelle in queste parti del corpo è molto più delicata e sottile, tendente, dunque, a rilassarsi con più facilità nel corso del tempo. Ecco perché oggi abbiamo pensato ad alcune soluzioni per mantenersi giovani a lungo. Curiose di scoprire tutti i nostri suggerimenti? Allora non perdetevi il seguito nel post. Collo e décolleté: come mantenerli giovani a lungo con il rituale antiaging Per mantenere Collo e décolleté giovane a lungo, bisogna trattarli come il viso: usate lo stesso rituale di bellezza. Il segreto è svolgere questi passaggi: latte ... Leggi su pianetadonne.blog

