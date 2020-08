AdSP, al MIT chiesti 830 milioni per Piani regolatori dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – I lavori per l’accessibilità stradale al porto di Civitavecchia e quelli per la realizzazione della prima darsena del nuovo porto commerciale di Fiumicino si confermano la priorità per la portualità della Regione Lazio. Ma dopo le parole della Ministra Paola De Micheli e il Decreto Infrastrutture che ha stanziato 100 milioni di euro per gli interventi con l’ok della Conferenza Stato-Regioni, arriva anche la posizione di AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale che ha chiesto ulteriori fondi per il completamento dei Piani regolatori dei porti del Lazio. “Gli interventi supportano il piano di azione che l’AdSP ha intrapreso negli ultimi anni per far diventare i tre porti ... Leggi su quifinanza

