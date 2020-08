Wta Praga 2020: Halep soffre, ma supera Hercog in tre set (Di martedì 11 agosto 2020) Nel primo turno del torneo Wta di Praga 2020, la numero due del ranking mondiale Simona Halep rischia grosso contro la slovena Polona Hercog, ma riesce a superarla in tre set 6-1, 1-6, 7-6(3) nel tie-break decisivo. Ora la romena dovrà vedersela contro la ceca Barbora Krejcikova al secondo turno. La romena parte subito forte, realizzando il primo break di giornata nel secondo game, ma la replica della slovena è immediata, con un grande contro-break. Halep sembra averne di più, infatti, torna ancora una volta avanti di un break nel quarto game, per poi allungare nei giochi successivi, fino a chiudere sul 6-1. Nel secondo set è ancora la numero due del ranking Wta ad iniziare con il piede giusto, centrando l’immediato break, ma Hercog ... Leggi su sportface

sportface2016 : #WtaPrague 2020: #Halep soffre, ma supera #Hercog in tre set - CamilaGiorgi_it : Camila sarà in campo oggi pomeriggio: al @tennispragueopn tra le qualificate la sorteggiata come sua avversaria è l… - vitasportivait : ?? #Tennis | WTA Praga ???? Sì ferma subito Jasmine #Paolini ???? a Praga. L'azzurra lotta ma deve arrendersi alla sup… - MauroZammuto : @LadiesOpenPA @LucaFiorino24 @WTA Si è infortunata a Praga.Mi dispiace ?? - livetennisit : WTA Praga: Jasmine Paolini dopo una durissima battaglia si arrende a Elise Mertens, n.23 del mondo -