Uomini e Donne, Gemma Galgani torna sui social: “Speranza, stelle, e desiderio” (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo settimane di citazioni, ricerche sperdute Gemma Galgani rompe il silenzio che l’ha travolta e torna sui social. La dama doc del trono over di Uomini e Donne protagonista nell’ultima fase del programma chiusosi a Giugno per la sua presunta liason con il giovane cavaliere Nicola Vivarelli ha pubblicato un post su Instagram in occasione della notte si San Lorenzo. Gemma, ricercata dal Nicola Vivarelli che in più post ha ammesso d’aver provato a contattare la dama per parlarci e vederla, ha evidentemente preferito per motivi che solo lei conosce evitare di rispondere al giovane ufficiale. Inizialmente Gemma si è lasciata andare alla conoscenza con Nicola e nonostante le critiche per l’evidente differenza ... Leggi su quotidianpost

DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - DarioNardella : Alle donne e agli uomini che con grande sacrificio ci hanno dato la libertà. Proteggiamola ogni giorno. Ora e sempr… - Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - Stay110606 : RT @photofyoo: una youtuber spiega che in corea sono stati fatti sulle metro o sui treni vagoni solo per donne, per tutelarle dalle molest… - unbelrumore : RT @photofyoo: una youtuber spiega che in corea sono stati fatti sulle metro o sui treni vagoni solo per donne, per tutelarle dalle molest… -