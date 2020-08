Taiwan accusa la Cina: “Vuole trasformarci in una nuova Hong Kong” (Di martedì 11 agosto 2020) Il timore di Taiwan è quello di avere un futuro simile a quello di Hong Kong in base alle recenti manovre della Cina. Sono questi i frutti della visita della diplomazia americana, guidata dal segretario della Sanità Alex Azar, in visita al primo ministro della piccola isola. Azar è sbarcato sull’isola domenica come il funzionario … Leggi su periodicodaily

Taiwan-Usa: segretario salute Azar elogia risposta “democratica” alla pandemia

Taipei, 11 ago 07:04 - (Agenzia Nova) - Il segretario alla Salute degli Stati Uniti Alex Azar, in visita ufficiale a Taiwan, ha elogiato il successo dell’Isola nel contenere e combattere la pandemia d ...

