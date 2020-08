Stazione Termini, immigrati aggrediscono passanti e agenti con le bottiglie di vetro rotte (Di martedì 11 agosto 2020) Due episodi simili, a distanza di pochissimo tempo. La zona della Stazione Termini sempre più “preda” di immigrati e malviventi. In piena serata, un extracomunitario diciannovenne ha creato il panico. Passeggiava con una bottiglia di vetro rotta in piazza dei Cinquecento. Ha iniziato a minacciare i passanti e poi ha visto arrivare le forze dell’ordine. A quel punto si è scagliato contro un poliziotto del commissariato Porta Pia. Gli agenti l’hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, L’agente ferito ha invece fatto ricorso alle cure ospedaliere. Stazione Termini, la rapina a una donna Nella stessa piazza dei Cinquecento, a due passi dalla Stazione Termini, ... Leggi su secoloditalia

Fumo e fiamme nei pressi della stazione Termini a Roma, a piazza Sisto V, dove un autobus Atac ha preso fuoco ed è stato completamente avvolto dalle fiamme. Si tratta del secondo episodio in un giorno ...

Condannato in via definitiva a due anni e mezzo di carcere per ricettazione e contraffazione, un uomo di 45 anni, originario di Palermo, si era trasferito in Belgio riuscendo a far perdere le sue trac ...

Fumo e fiamme nei pressi della stazione Termini a Roma, a piazza Sisto V, dove un autobus Atac ha preso fuoco ed è stato completamente avvolto dalle fiamme. Si tratta del secondo episodio in un giorno ...

Condannato in via definitiva a due anni e mezzo di carcere per ricettazione e contraffazione, un uomo di 45 anni, originario di Palermo, si era trasferito in Belgio riuscendo a far perdere le sue trac ...