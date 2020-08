Scrive “Vuoi sposarmi?” con 100 candele e manda a fuoco la casa (Di martedì 11 agosto 2020) Ha scritto “Vuoi sposarmi?” con 100 candeline, ma ha mandato la casa a fuoco: è accaduto a Sheffield, in Inghilterra. Il Telegraph riporta che il 26enne Albert Ndreu aveva trascorso ben due settimane pianificando il momento in cui avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Valerija Madevic. Aveva deciso di Scrivere “Vuoi sposarmi?” con 100 candeline, riempendo una stanza della loro futura casa con decine di palloncini, donandole poi l’anello in modo indimenticabile. E, in certo senso, così è stato. Quando il giovane è andato a prendere la donna per portarla a casa per la sorpresa, lo scorso 3 agosto, l’appartamento ha preso fuoco. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco: ... Leggi su meteoweb.eu

