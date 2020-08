Salvini fa campagna con la figlia che gioca con la ruspa (Di martedì 11 agosto 2020) Matteo Salvini è in giro per l’Italia per la campagna elettorale delle regionali. Dopo gli arrosticini in Abruzzo il leader leghista si è spostato in Toscana – dove è stato protagonista di una contestazione durante un suo intervento a Viareggio. Nella giornata di oggi, tra il post di una colazione e quello di un pranzo, è comparsa una fotografia del leghista che gioca con sua figlia. La foto ritrae la piccola di spalle mentre gioca con una ruspa giocattolo. LEGGI ANCHE >>> Salvini ha detto che «ha dato la vita» per difendere i confini dell’Italia L’ironia di Salvini sulla figlia che gioca con una ruspa ... Leggi su giornalettismo

antonionozzi : RT @CBugliano: ?? FAKE NEWS! Il nostro consigliere d'opposizione Matteo Dorote (Lega #Salvini Premier) sta facendo una campagna elettorale… - Andrea0606061 : Con la ricandidatura della Raggi si è scatenata la squallida campagna elettorale social a 5 stelle. Falsi post el… - farfarello13 : RT @marioadinolfi: - f4f62 : RT @CBugliano: ?? FAKE NEWS! Il nostro consigliere d'opposizione Matteo Dorote (Lega #Salvini Premier) sta facendo una campagna elettorale… - bbeghella : RT @CBugliano: ?? FAKE NEWS! Il nostro consigliere d'opposizione Matteo Dorote (Lega #Salvini Premier) sta facendo una campagna elettorale… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini campagna La Lega in crisi, Salvini ormai isolato non si fida dei suoi big: vecchia politica Il Messaggero La vicenda del bonus da 600 euro: i sovranisti arrivano persino a stravolgere l'etica pur di giustificare l'ingiustificabile

L'etica, nel linguaggio filosofico, viene identificata come dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, soprattutto in relazione a quale sia il vero bene e quali i m ...

Migranti, 64 positivi al Covid nell’hotspot di Pozzallo. Scelta la seconda nave-quarantena: rimarrà al largo della Calabria

Nuovi casi di contagio all’interno degli hotspot in cui vengono trattenuti i migranti sbarcati sulle coste italiane negli ultimi mesi. A Pozzallo sono 64 gli ospiti della struttura locale ad essere ri ...

L'etica, nel linguaggio filosofico, viene identificata come dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, soprattutto in relazione a quale sia il vero bene e quali i m ...Nuovi casi di contagio all’interno degli hotspot in cui vengono trattenuti i migranti sbarcati sulle coste italiane negli ultimi mesi. A Pozzallo sono 64 gli ospiti della struttura locale ad essere ri ...