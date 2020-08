Roma. Marattin (IV): non sosterremo ricandidatura Raggi (Di martedì 11 agosto 2020) “Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi, ma non per questioni ideologiche. Basta guardare come Roma viene amministrata e tutte le potenzialita’ che vengono sprecate, il giudizio e’ netto sulla base dei fatti non sulla base di simpatia, antipatia o alchimie politiche. Roma e’ una capitale europea che non ha un’amministrazione alla sua altezza ed ha bisogno di qualcuno che lo faccia”. Questo il commento sulla possibile ricandidatura di Virginia Raggi a Sindaco di Roma di Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, presidente della commissione Finanze alla Camera, questa mattina ad Agora’ su Rai3. Leggi su romadailynews

