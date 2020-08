Robin Williams, a sei anni dalla morte un documentario per spiegare il suicidio (Di martedì 11 agosto 2020) Esattamente sei anni fa, l’11 agosto del 2014, si toglieva la vita, impiccandosi in casa, uno degli attori più grandi di sempre: Robin Williams. Con i suoi personaggi aveva fatto ridere, piangere, sognare e riflettere, milioni di persone in tutto il mondo. Il suo suicidio, avvenuto a soli 63 anni, lasciò attoniti tutti i suoi fan. In realtà, fu rivelato in seguito, Robin non stava bene da tempo e gli era appena stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa che gli avrebbe concesso pochi anni di vita. “Se gli fosse andata bene avrebbe avuto magari tre anni di vita e sarebbero stati tre anni duri, probabilmente sarebbe stato internato. Alla fine, non aveva nemmeno più il controllo della ... Leggi su dilei

