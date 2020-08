Raibow Six Siege: Annunciata L’EUROPEAN SIX AUGUST 2020 MAJOR ONLINE (Di martedì 11 agosto 2020) Ubisoft annuncia che le quattro migliori squadre professionistiche della Rainbow Six Siege European League competeranno ONLINE all’European Six AUGUST 2020 MAJOR, che avrà luogo dal 21 agosto al 23 agosto. Le quattro squadre competeranno per la corona e per un montepremi complessivo di $125.000. L’evento ONLINE sarà organizzato da Ghassan “Milosh” Finge, insieme a un gruppo di talenti composto da Geo “Geo” Collins, Will “CaptainFluke” Donaldson, Stijn “Hap” Hapers, Derry “Dezachu” Holt, Tim “AceOfPyrite” Leaver e gli spettatori Ante “med1cz” Medić e Stephan “Easy” Kemink. Nella competizione ONLINE, queste quattro squadre gareggeranno in un ... Leggi su gamerbrain

