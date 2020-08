“Piango di continuo”. Nadia Toffa, ‘Le Iene’ hanno deciso di ricordarla così. A un anno dalla scomparsa la ferita è ancora aperta (Di martedì 11 agosto 2020) “Mi fa bene pensare Nadia, a costo di piangere. Lei non piangeva mai in diretta, io invece non riesco a trattenermi”. Così Nina Palmieri nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni a pochi giorni dallo speciale de ‘Le iene’ in onda giovedì nel giorno dell’anniversario della morte della giornalista, battuta dal tumore dopo una lunga battaglia. Nella puntata speciale de Le Iene ci sarà anche Nina Palmieri, la ‘compagna di banco’ di Nadia Toffa con la quale e ha voluto ricordare l’ultimo incontro scomparsa e durante l’intervista ha anche ricordato quand’è stata l’ultima volta che l’ha vista: “Nel novembre del 2017, prima del suo malore a Trieste. Era molto ‘rock’ quel giorno, portava un ... Leggi su caffeinamagazine

