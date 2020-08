Paquetà, stagione nera: cessione difficile, ecco le soluzioni (Di martedì 11 agosto 2020) stagione difficile per Lucas Paquetà: il Milan ora deve trovare una soluzione, ma la cessione è molto difficile Non è stata una stagione facile per Lucas Paquetà, che ha collezionato solamente 27 presenze, di cui solo 13 da titolare. Il brasiliano, l’acquisto più caro d Elliott con 38.4 milioni sborsati, è ora un bel “problema” per il Milan. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la cessione secca è difficile, perché si rischia di fare una minusvalenza. Più ragionevole pensare ad un prestito per dargli nuovi stimoli, o ad un’operazione di scambio (ad esempio con la Fiorentina). Più difficile, ma non impossibile, il fatto che resti ancora in rossonero per provare ... Leggi su calcionews24

ludoviconevi : Pagelle stagione 19/20 Gigio 7.5 Conti 4 Calabria 4.5 Musacchio 4 Kjaer 7 Romagnoli 5.5 Gabbia 5.5 Laxalt 5.5 Theo… - sportli26181512 : Milan, Paquetà in uno scambio con la Fiorentina: Non è stata una stagione semplice per Lucas Paquetà, che...… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, Paquetà è sul mercato: potrebbe essere inserito in qualche scambio: Secondo quanto riporta Tutt… - sportli26181512 : Milan, Paquetá in o out? Partecipa al nostro sondaggio su Instagram: Per la seconda stagione consecutiva Lucas Paqu… - DrAgOnERoSSoNe1 : RT @IlFuTiziano: Situazione #Chiesa: è lui uno dei primi nomi sul taccuino di #Maldini che è in contatto diretto con lui. #Milan forte di u… -

Ultime Notizie dalla rete : Paquetà stagione Paquetà , un gol in 44 gare. Milan, lo cedi o lo rilanci? La Gazzetta dello Sport