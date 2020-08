Palermo, è l’ora della verità: oggi pranzo con Boscaglia. La strategia rosanero e le richieste del tecnico… (Di martedì 11 agosto 2020) "Palermo-Boscaglia e il pranzo della verità".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport'. Il tecnico originario di Gela, legato attualmente alla Virtus Entella da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2021, e il club rosanero "se non ci saranno cambi di programma dell’ultima ora, oggi inizieranno a ragionare faccia a faccia", si legge. I nodi da sciogliere, che hanno tenuto in stallo la trattativa fino ad adesso, sono parecchi e tutti di notevole importanza. L'ex allenatore del Trapani, infatti, pretende un biennale che gli permetta di intascare la stessa cifra percepita con il club ligure. "Non sarà facile: le posizioni di partenza sono piuttosto distanti, ma la stima che le lega Boscaglia a Sagramola ... Leggi su mediagol

