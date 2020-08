Mix di alcol e droga, ragazzo di 19 anni finisce in ospedale a Rimini (Di martedì 11 agosto 2020) A Rimini un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale, dove è stato sedato e tenuto in coma farmacologico. La causa: un mix di alcol e metanfetamine. Al momento sembrerebbe fuori pericolo. Il ragazzo protagonista della vicenda ragazze un un 19enne di Reggio Emilia in vacanza sulla Riviera Romagnola insieme ad alcuni amici. Nella … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ansa_ER : Mix di alcol e metanfetamine, grave 19enne a Rimini. Ricoverato e tenuto in coma farmacologico, è fuori pericolo… - Ansa_ER : Mix di alcol e Mdma, grave 19enne. Ricoverato e tenuto in coma farmacologico, è fuori pericolo #ANSA - ReggioPress : Mix di alcol droga in vacanza: in coma un ragazzo di 19 anni di Reggio Emilia - meccanismo : @RiccardoGatti Un mix di droghe sarebbe più corretto dire, ma soprattutto perché mischiare MDMA (relativamente inno… - rgrooka : Riflettendo sul fatto che sono narcotizzato da un mix di alcol e droghe leggere più o meno dall’ultimo esame e quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Mix alcol Mix di alcol e Mdma, grave 19enne Agenzia ANSA Rimini. Mix di mdma e alcol per il giovane finito in coma fuori dal locale

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...

Mix di alcol e droga, ragazzo di 19 anni finisce in ospedale a Rimini

A Rimini un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale, dove è stato sedato e tenuto in coma farmacologico. La causa: un mix di alcol e metanfetamine. Al momento sembrerebbe fuori pericolo. (Foto di Isaa ...

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...A Rimini un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale, dove è stato sedato e tenuto in coma farmacologico. La causa: un mix di alcol e metanfetamine. Al momento sembrerebbe fuori pericolo. (Foto di Isaa ...