Migranti: sindaci del calatino a Musumeci, 'no a tendopoli a Vizzini, preoccupati' (Di martedì 11 agosto 2020) Palermo, 11 ago. (Adnkronos) - La tendopoli per ospitare i Migranti in quarantena, che il Governo centrale intende realizzare nel territorio di Vizzini, nel catanese, all'interno dell'ex deposito dell'Aeronautica militare, è stata al centro di un vertice tra i sindaci del calatino e il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Nel corso dell'incontro, richiesto dagli stessi amministratori, ha preso parte anche l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. I primi cittadini hanno manifestato “preoccupazione e contrarietà circa le decisioni assunte dal governo nazionale”. In particolare, anche a seguito di una ricognizione effettuata all'interno della area individuata dal Viminale, “ritengono inadeguate le strutture finora approntate, essendo ... Leggi su iltempo

