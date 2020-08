Messi prende casa a Milano davanti alla sede dell’Inter (Di martedì 11 agosto 2020) Messi prende casa a Milano e sceglie di investire su un appartamento nella lussuosa Torre Solaria, uno dei grattacieli del nuovo quartiere di Porta Nuova situato proprio di fronte alla sede dell’Inter. Come riportato da Sport Mediaset, dopo papà Jorge, che nei giorni scorsi ha spostato la propria residenza fiscale in Italia prendendo casa nel … L'articolo Messi prende casa a Milano davanti alla sede dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Messi prende casa a Milano e sceglie di investire su un appartamento nella lussuosa Torre Solaria, uno dei grattacieli del nuovo quartiere di Porta Nuova situato proprio di fronte alla sede dell’Inter ...

Messi prende casa a Milano. A due passi dalla sede dell’Inter. E i tifosi nerazzurri sognano. Dove, peraltro, può aver investito il giocatore soprannominato “la pulce”? Nell’edificio residenziale più ...

