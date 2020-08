Lozano in partenza, ci sono 3 club spagnoli: ADL fissa prezzo molto alto (Di martedì 11 agosto 2020) Hirving Lozano è in uscita dal Napoli, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di De Laurentiis. Leggi su tuttonapoli

Hirving Lozano è in uscita dal Napoli, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di De Laurentiis. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il calciatore è st ...Tutto in una notte per aggiudicarsi l'accesso alla Final Eight di Lisbona. L'ostacolo del Napoli si chiama Barcellona: Mertens e compagni saranno ospiti dei blaugrana alle 21 di sabato 8 agosto (diret ...