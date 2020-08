L’Equipe e la dimensione europea di Gasperini: “Siamo qui grazie alle nostre idee” (Di martedì 11 agosto 2020) Almeno fino alla partita col PSG Gasperini si ritrova in una dimensione che sente improvvisamente sua: l’Europa. Ha un palcoscenico in esclusiva, l’Atalanta è la grande speranza (l’ultima) italiana per contare qualcosa in Champions, dopo l’eliminazione di Juve e Napoli. E L’Equipe gli dedica una intervista su due pagine che ha un significato d’immagine rilevante. Le risposte del tecnico sono composte, aderenti al momento, anche retoriche. “Dobbiamo considerare un lungo viaggio di quattro anni, in cui abbiamo scalato le fila. Prima l’Europa League, dove abbiamo giocato contro il Lione, poi contro l’Everton in un girone molto duro. Penso che ci abbia fatto crescere molto, ci abbia aiutato a diventare migliori e più esperti. Siamo arrivati ​​terzi in Serie A e ci siamo ... Leggi su ilnapolista

