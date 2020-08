Il Real Madrid vende: Napoli interessato a uno dei suoi giocatori (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l’eliminazione dalla Champions il Real deve vendere Secondo il quotidiano sportivo Marca, i blancos dovranno vendere e i giocatori in lista di sbarco sono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Sport_Mediaset : Irrompe il #RealMadrid: super-offerta alla #Juve per #Dybala. I campioni di Spagna tornano alla carica per il numer… - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - SimoneAvsim : Ieri sul mio canale YouTube ho parlato di #Ronaldo al PSG e #Dybala al Real Madrid, delle altre cessioni della… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - ?? #Villareal, ecco #Kubo La stellina giapponese arriva in prestito dal #RealMadrid ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, retroscena Bale: resterà fino a fine contratto come ‘vendetta’ per mancato passaggio in Cina ItaSportPress Cristiano Ronaldo, 5 motivi per cui resterà alla Juventus

Ronaldo è troppo per la Juve? Forse sì, ma alla fine rimarrà a Torino. Età, soldi, ma non solo. Vi spieghiamo i 5 motivi per cui CR7 vestirà ancora bianconero. «Cristiano Ronaldo rimane alla Juve, Cr ...

I 60 anni di Antonio Banderas, da sex symbol a Palma d’Oro per Almodóvar

Antonio Banderas, l’attore feticcio di Pedro Almodóvar, il sex symbol dal sangue latino che negli anni Novanta ha conquistato Hollywood e ha fatto battere i cuori di milioni di chicas, compie oggi 60 ...

Ronaldo è troppo per la Juve? Forse sì, ma alla fine rimarrà a Torino. Età, soldi, ma non solo. Vi spieghiamo i 5 motivi per cui CR7 vestirà ancora bianconero. «Cristiano Ronaldo rimane alla Juve, Cr ...Antonio Banderas, l’attore feticcio di Pedro Almodóvar, il sex symbol dal sangue latino che negli anni Novanta ha conquistato Hollywood e ha fatto battere i cuori di milioni di chicas, compie oggi 60 ...