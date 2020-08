Harry e Meghan Markle: le 10 rivelazioni più scottanti del loro libro memoir “Finding Freedom” (Di martedì 11 agosto 2020) Harry e Meghan, coppia inseparabile sfoglia la gallery Le intenzioni degli autori erano quelle di rivelare il vero “dietro le quinte” della Megxit, soprattutto nel rapporto tra i Cambridge e i Sussex. E a giudicare dalle reazioni a corte, finora Finding Freedom: Harry And Meghan And The Making Of A Modern Royal Family non ha deluso. Ecco le 10 rivelazioni più inaspettate del libro che hanno profondamente irritato la regina Elisabetta. Sarà nelle librerie italiane con il titolo Libertà per ... Leggi su iodonna

infoitcultura : Principe Harry, l’ex migliore amico confessa “Per colpa di Meghan….” - zazoomblog : Un’amicizia in fumo a causa di Meghan: la storia dell’amico di Harry - #Un’amicizia #causa #Meghan: #storia - vogue_italia : Quelle parole che forse hanno spinto Harry a prendere la sua decisione. - paolessa : L'amico di Harry svela il segreto - infoitcultura : Harry vuole lasciare Meghan e tornare a fare il Principe -