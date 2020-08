Gli apprezzamenti a una ragazza, poi l’aggressione al fidanzato e l’arresto (Di martedì 11 agosto 2020) L’episodio è avvenuto a Roma, in zona Eur. Un ragazzo di 24 anni, originario del Mali, ha fatto degli apprezzamenti a una ragazza già fidanzata. Il suo uomo se n’è accorto ed è iniziata una collutazione, in cui l’africano ha inflitto bastonate e colpi di forbici. Un pomeriggio all’apparenza tranquillo, per una coppia di giovani … L'articolo Gli apprezzamenti a una ragazza, poi l’aggressione al fidanzato e l’arresto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Roma, ferisce con le forbici alla gola un ragazzo: arrestato per tentato omicidio

