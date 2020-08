Gattuso vuole un Napoli a sua immagine e somiglianza: sette cessioni e quattro acquisti (Di martedì 11 agosto 2020) L’incontro di ieri a Capri tra De Laurentiis e Gattuso alla presenza di Cristiano Giuntoli si è trasformato in un vero e proprio summit di mercato. Repubblica Napoli scrive che l’esigenza del tecnico è quella di costruire un Napoli adatto al suo gioco. “La sua esigenza è un’altra: vuole un Napoli a sua immagine e somiglianza per conquistare nuovamente la Champions. È previsto un profondo rinnovamento di un gruppo ormai arrivato alla fine di un ciclo importante. Saranno almeno sette le cessioni (su tutte Koulibaly, voluto dal City) e serviranno almeno quattro acquisti di livello per aumentare il tasso di competitività del Napoli ... Leggi su ilnapolista

