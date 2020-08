Europa League, Shakhtar e Siviglia in semifinale (Di martedì 11 agosto 2020) Europa League, Shakhtar Donetsk e Siviglia si qualificano per le semifinali: gli ucraini incontreranno l’Inter, gli spagnoli il Manchester United Terminano i secondi quarti di finale di Europa League tra Wolverhampton-Siviglia e Shakhtar Donetsk-Basilea. Gli ucraini accedono in semifinale, dove troveranno l’Inter di Antonio Conte il 17 agosto a Dusseldorf. Alla fase successiva anche gli spagnoli, che se la vedranno con la favorita Manchester United. Shakhtar Donetsk-Basilea 4-1 Partita a senso unico con gli ucraini che mettono in mostra sin da subito la loro qualità palla al piede. Passano appena due minuti e Junior Moraes sblocca il match con un colpo di testa dagli sviluppi di un corner. Taison al ... Leggi su zon

Gli ucraini travolgono il Basilea e contenderanno il posto in finale ai nerazzurri. Avanti anche il Siviglia, che affronterà il Manchester United. Lo Shakhtar Donetsk manda quattro messaggi all’Inter ...

L’Atalanta sfida il colosso Psg

A Lisbona, ore 21, l’Atalanta si gioca con il Psg l’accesso alle semifinali di Champions League, primo quarto di finale del formato short della Coppa con la conclusione in pochi giorni. Gomez contro N ...

