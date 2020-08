“È tutto pronto”. Delitto di Avetrana: la decisione a dieci anni dalla morte di Sarah Scazzi (Di martedì 11 agosto 2020) Il Delitto di Avetrana è stato uno dei casi di cronaca nera più ‘seguiti’ degli ultimi dieci anni. È il 26 agosto 2010 quando in Puglia scompare una quindicenne bionda, Sarah Scazzi, trovata poi cadavere il il 6 ottobre dopo la confessione di Michele Misseri. L’uomo indicò agli inquirenti il luogo dove aveva nascosto il cadavere, un pozzo di raccolta delle acque sito in Contrada Mosca, nelle campagne di Avetrana. Il 21 febbraio 2017 la Corte di cassazione ha confermato le condanne all’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano (cugina e madre della ragazza) e 8 anni per Michele Misseri per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove (il furto del cellulare di Sarah); ... Leggi su caffeinamagazine

