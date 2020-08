Coronavirus, Castex: “Situazione peggiorata in Francia, vietati gli eventi con più di 5.000 persone” (Di martedì 11 agosto 2020) Il premier francese, Jean Castex, lancia l’allerta Coronavirus in Francia: “la situazione epidemiologica sta evolvendo nella cattiva direzione” ha detto il premier prendendo la parola durante una visita a Montpellier, nel sud. Castex ha lanciato un appello ai prefetti ad “estendere il più possibile l’uso della mascherina” ed ha aggiunto che “se non si reagisce collettivamente, ci esponiamo ad un rischio elevato di ripresa dell’epidemia, che sarà difficile da controllare”. Il premier francese, Jean Castex, di fronte al peggioramento dei parametri epidemiologici sul Coronavirus in Francia, ha annunciato la proroga fino al 30 ottobre del divieto di eventi nel Paese con oltre ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Castex Coronavirus, Castex: “Situazione peggiorata in Francia, vietati gli eventi con più di 5.000 persone ... Meteo Web Coronavirus, premier Francia: ampliare obbligo maschera in pubblico

(askanews) - Niente ferie per il premier francese Jean Castex, oggi al suo diciottesimo ... mascherina anche all'esterno per proteggersi dal coronavirus il capo del governo si è recato sul ...

Coronavirus Francia, il comitato scientifico: “La situazione è precaria. Rischio seconda ondata in autunno”

La Francia potrebbe perdere il controllo sulla pandemia di coronavirus in qualsiasi momento, la situazione è precaria ed è altamente probabile una seconda ondata in autunno o in inverno. E’ il parere ...

(askanews) - Niente ferie per il premier francese Jean Castex, oggi al suo diciottesimo ... mascherina anche all'esterno per proteggersi dal coronavirus il capo del governo si è recato sul ...La Francia potrebbe perdere il controllo sulla pandemia di coronavirus in qualsiasi momento, la situazione è precaria ed è altamente probabile una seconda ondata in autunno o in inverno. E’ il parere ...