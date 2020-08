Condizioni Fabio Jakobsen – Arrivano buone notizie: sarà trasferito in una clinica in Olanda (Di martedì 11 agosto 2020) “Una settimana fa, pensavamo che sarebbe morto. Vederlo tornare in Olanda, più vicino alla sua famiglia è già una notizia fantastica“, dalle parole di Patrick Lefevere, patron della Deceuninck-QuickStep, si apprende una lieta notizia sulle Condizioni di Fabio Jakobsen. Dopo il coma farmacologico e le Condizioni critiche nelle quali versava il ciclista olandese dopo il terribile incidente della prima tappa del Tour di Polonia, adesso la situazione sembra poter migliorare. Secondo RTBF, Fabio Jakobsen mercoledì lascerà l’ospedale di Katowice per far ritorno in Olanda, venendo ricoverato presso una clinica universitaria nella quale sarà assistito da alcuni specialisti per ... Leggi su sportfair

