Blanche Monnier, la donna che rimase rinchiusa per 25 anni in una stanza (Di martedì 11 agosto 2020) Blanche Monnier conosciuta come la Séquestrée de Poitiers, fu una donna francese dalla vita alquanto tragica: trascorse 25 anni rinchiusa ed incatenata in una stanza, per colpa della sua famiglia. Figlia di aristocratici, bellissima ragazza dai tantissimi pretendenti, venne imprigionata dalla sua stessa madre Louise che la reputò “troppo preziosa” per sposarsi. Improvvisamente, Blanche sparì da Parigi, ed i suoi amici e parenti credettero che era stata mandata in un collegio nel Regno Unito per proseguire gli studi, ed al termine i genitori dissero che si era fatta una vita lì e non aveva più intenzione di tornare. In realtà, la ragazza era chiusa in una stanza con le finestre ... Leggi su quotidianpost

