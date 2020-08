Biden sceglie Kamala: “Orgoglioso di averla al mio fianco” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sara’ Kamala Harris la candidata vice presidente per i democratici alla Casa Bianca. E’ questa la scelta di Biden, che punta cosi’ a unire ancora di piu’ il partito in quella che e’ forse l’elezione piu’ attesa e temuta, a seconda dei punti di vista, del Dopoguerra negli Stati Uniti. Una scelta storica, perche’ mai una donna di colore aveva corso per il ruolo di VP nella storia americana. LEGGI ANCHE > Obama, Biden e il video nostalgico contro Trump La scelta di Biden e il ricordo di Obama La scelta di Biden non sorprende. Harris era fin dall’inizio una delle favorite per il ruolo, visto il suo curriculum e anche la sua storia. Figlia di un professore di Economia a Stanford originiario della Giamaica e di una esperta di cancro al seno ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Elezioni Usa, Biden sceglie Harris come sua vice. Afroamericana con mamma indiana: chi è la donna voluta dallo sfid… - Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden sceglie #KamalaHarris come vice. Lo anticipa il Nyt. Prima afroamericana candidata alla vicepresid… - HuffPostItalia : Elezioni Usa 2020, Joe Biden sceglie Kamala Harris come vicepresidente - LaraPolidori : RT @alanfriedmanit: Biden sceglie bene! @KamalaHarris per Vice-Presidente #ottimo - codeghino10 : RT @ilgiornale: La decisione di Biden è sembrata quasi obbligata. La donna di 55 anni, senatrice della California, sarebbe la prima vice pr… -